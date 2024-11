Lula conversa com presidente sul-africano sobre vinda ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta segunda-feira (4/11), por telefone, com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. O petista reforçou ao sul-africano o convite para um encontro bilateral às margens da Cúpula de Líderes do G20, e agradeceu pelo apoio à proposta de paz entre Rússia e Ucrânia mediada pelo Brasil e pela China.

“O presidente Lula lamentou que não puderam se encontrar na reunião do Brics em Kazan, na Rússia, e reiterou interesse no encontro bilateral durante a cúpula do G20, no Rio de Janeiro, onde a África do Sul irá receber do Brasil a presidência do grupo para o próximo ano”, disse o Planalto em nota sobre a ligação.

A África do Sul, assim como o Brasil, integra o Brics. Lula precisou cancelar sua viagem à Rússia após sofrer um acidente doméstico, ao cair no banheiro do Palácio do Alvorada e sofrer um corte e uma contusão na nuca. Ele discursou na reunião do Brics por videoconferência.

Brasil, Índia e África do Sul

A Cúpula do G20 ocorre no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro e contará com a presença de chefes de Estado de todo o mundo. Lula passou a manhã de hoje tratando dos preparativos para o evento, em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o chanceler Mauro Vieira, no Planalto.

O presidente também reforçou o convite para que Ramaphosa participe de café da manhã do Fórum de Diálogo entre Índia, Brasil e África do Sul (Ibas) em 19 de novembro, às margens da Cúpula do G20.

“Agradeceu igualmente a colaboração e o apoio da África do Sul à proposta de paz elaborada por Brasil e China para o conflito entre Ucrânia e Rússia”, disse ainda a nota do Planalto.