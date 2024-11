Lula lamenta morte de Agnaldo Rayol: ‘embalou romance de gerações’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta segunda-feira (4/11) a morte do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos. Em suas redes sociais, o presidente prestou solidariedade aos familiares e amigos de Rayol, e disse que o cantor “encantou e embalou o romance e o baile de gerações”.

“Agnaldo Rayol, cantor que encantou e embalou o romance e o baile de gerações, nos deixou aos 86 anos. Agnaldo marcou a música e a televisão, destacando-se também como apresentador e ator”, disse Lula em sua conta no X.

“Popularizou canções italianas como Mia Gioconda e Tormento D’Amore e emocionou inúmeras vezes os brasileiros com sua interpretação de ‘Ave Maria’. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores de Agnaldo Rayol”, acrescentou ainda o presidente.

Lula sofreu acidente parecido

Agnaldo Rayol sofreu uma queda em sua casa nesta segunda e bateu a cabeça. Ele foi levado ao hospital Hsanp com um corte na cabeça, mas não resistiu ao ferimento. Em setembro do ano passado, o cantor foi internado por 11 dias para tratar de uma pneumonia, e era acompanhado por um cuidador em casa.

Lula sofreu um acidente doméstico parecido recentemente, ao escorregar no banheiro do Palácio do Alvorada. O presidente bateu a cabeça e foi levado ao Hospital Sírio-Libanês com um corte na cabeça, e tomou cinco pontos. Além disso, ainda está em observação médica por conta do impacto e de um pequeno sangramento cerebral que teve após a queda.

Rayol era referência na música brasileira romântica e em músicas cristãs. Em 2007, ele cantou a música “Ave Maria” para o Papa Bento XVI quando a autoridade religiosa visitou o Brasil. Em sua carreira, o cantor gravou 60 discos de vários gêneros musicais, desde a música clássica até o rock. Também foi ator e apresentador na televisão e no rádio.