Lula indica general Guido Amin Naves para vaga no STM

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o general de Exército Guido Amin Naves para uma vaga no Superior Tribunal Militar (STM). A indicação é para o posto do ministro Lúcio Mário de Barros Goes a partir do fim de dezembro, quando o atual ocupante do cargo completa 75 anos e precisará se aposentar.

A indicação de Lula foi publicada na edição desta segunda-feira, 4, do Diário Oficial da União. O general precisará ser sabatinado e aprovado pelo Senado antes de assumir o posto. O STM é a última instância da Justiça Militar.