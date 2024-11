Lula diz que Enem é sagrado durante visita à sala de monitoramento

CC Camila Curado

O presidente Lula ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, na sala de monitoramento do Enem, na sede do Inep, em Brasília, antes do início das provas neste domingo, 3 de novembro - (crédito: Reprodução)

Desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva , de 2022, o número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, aumentou em 27%. O ministro da Educação, Camilo Santana, atribuiu esse resultado à política Pé-de-Meia criada pelo governo federal na gestão do petista. A informação na manhã deste domingo (3/11), durante visita de Lula à Sala de Monitoramento do Enem , localizada no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em Brasília, no Distrito Federal.

Os dados que mais chamaram a atenção do ministro Camilo foi o aumento significativo dos alunos escritos este ano. Os dados do painel de monitoramento revelaram que, antes da política Pé de Meia, em 2022, a Bahia tinha 52,8% dos alunos inscritos e este ano passou para 100%. Segundo chefe do MEC, quase todo o Nordeste teve 100% dos alunos do terceiro ano do ensino médio inscritos.

As informações foram celebradas por Lula, que afirmou que "quanto mais pessoas forem aprovadas, melhor". "O Brasil só será um país competitivo e rico quando estivermos exportando sabedoria e inteligência, por isso o Enem é sagrado", declarou.

Mesmo com isenção nas taxas de inscrição por conta das enchentes que devastaram o estado no primeiro semestre deste ano, Camilo destaca que a taxa de inscritos foi mais alta do que o esperado, chegando a 90%.

Mais de 60% dos inscritos são mulheres. O presidente Lula teve curiosidade em saber a distribuição por idade dos brasileiros que farão o Enem. Nos dados informados pelo ministro, a maioria dos estudantes que farão as provas têm até 20 anos. Entre 31 anos a 59 anos foram 350 mil, e 9 mil pessoas com mais de 60 anos.

"Isso mostra que a juventude está assumindo o compromisso com seu futuro e com o futuro do país. Porque se tudo der certo na educação, tudo vai dar certo no emprego e tudo vai dar certo na vida das pessoas", pontuou Lula.

Se dirigindo aos alunos, o presidente deixou uma mensagem de suporte: "Vocês estudaram e se dedicaram, perderam muitas horas que vocês queriam fazer festa ou participarem de alguma atividade. Agora, é hora de bom humor. De agradecimento às pessoas que ajudaram vocês. É hora de beijar o pai e a mãe e agradecer à dedicação". Leia mais: Lula retorna ao hospital para repetir exames, duas semanas após acidente "Se tem uma coisa que todo pai e toda mãe deseja é que seu filho e sua filha estejam formados. Porque a educação é um símbolo de independência. Por isso é sagrado esse estudo e essa prova que vocês estão fazendo. E muita crença que vocês vão conseguir passar nesse Enem", acrescentou. As provas estão sendo realizadas em 1.753 municípios realizando provas. Os portões abriram às 12h e serão fechados às 13h no horário de Brasília. Por conta da chuva, cidades no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no Rio Grande do Sul foram autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) para anteciparem a abertura dos portões para que os inscritos pudessem se abrigar em vez de esperarem do lado de fora.

As provas do Enem serão realizadas neste domingo e no próximo, 10 de novembro. Nesta edição, o exame conta com 4,3 milhões de inscritos, sendo 1,6 milhão de estudantes do último ano do ensino médio.



Ida ao hospital

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou na manhã deste , novos exames de imagem no Hospital Sírio-Libanês, unidade de Brasília. Ele continua sem apresentar sintomas, e os exames indicam que seu quadro permanece estável em comparação com os anteriores, permitindo que ele mantenha sua rotina normalmente. Uma nova avaliação está prevista para daqui a uma semana, seguindo apenas com o acompanhamento clínico. O presidente está sendo acompanhado pela equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.