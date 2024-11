"Faltam ajustes finos", diz Efraim sobre PL do mercado de carbono

O senador destacou a importância do tema para o país, que sediará a COP30 no próximo ano em Belém - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB), afirmou nesta terça-feira (5/11) que faltam “ajustes finos” no projeto de regulamentação do mercado de carbono, e confirmou que a pauta deve ser aprovada até a próxima semana. A matéria, que está travada no Congresso desde o início do ano, está na pauta do plenário da Casa de hoje.

Ainda segundo Efraim, que participou de reunião sobre o tema na semana passada, houve um consenso entre a relatora da matéria no Senado, Leila Barros (PDT-DF), e o relator na Câmara, deputado Aliel Machado (PV-PR).



“As mudanças foram construídas em consenso, articulado com os dois relatores, Leila, no Senado, e Aliel, na Câmara dos Deputados. Faltam ajustes finos, é claro que hoje se inicia um processo de discussão, que vai amadurecer”, disse o líder a jornalistas.

Os parlamentares pretendem aprovar a proposta antes da COP29 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que tem início no dia 11 de novembro em Baku, no Azerbaijão.

“Se puder avançar hoje com discussão e votação é o melhor dos mundos. Se tiver que amadurecer durante uma semana, para semana que vem, está dentro ainda do que a gente estima de janela de oportunidade da COP29”, disse Efraim.

O senador lembrou ainda da importância do tema para o país, que sediará a COP30 no próximo ano em Belém, no Pará. “O Brasil é hoje um país que tem toda condição de liderar um processo de transformação nesta vitrine mundial, que é o crédito de carbono. Temos essa vocação, para aliar um país que preserva com um país que produz”, acrescentou.

