Pacheco declara apoio a Alcolumbre: "Posição clara e conhecida"

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou apoio à candidatura de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) como seu sucessor no comando da Casa. As eleições acontecem em fevereiro do ano que vem. Outros dois nomes já foram citados como possíveis concorrentes, ambos do partido de Pacheco: os senadores Eliziane Gama (MA) e Otto Alencar (BA), líder da bancada.

O PSD deve se reunir na ça-feira da próxima semana (12/11) para discutir o assunto. Pacheco adiantou que sua declaração trata-se de uma posição "pessoal". "Minha posição de apoio a Davi Alcolumbre é clara e conhecida. Ele teve sua continuidade na presidência interrompida em 2021 devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que interpretou que a reeleição não seria permitida sem mudança de legislatura", declarou hoje na saída do 2º Simpósio da Liberdade Econômica, em Brasília.

Pacheco acrescentou que respeitou a decisão do STF, mas que defende a decisão de Alcolumbre em voltar a disputar a presidência do Senado. Embora tenha se posicionado, o parlamentar afirmou que se manterá a isento ao longo processo de escolha da sua sucessão.

A expectativa é que o PSD siga a palavra de Pacheco e apoie Alcolumbre, por conta da forte aliança que ele tem com o ex-presidente do Senado desde 2021. "Tenho uma preferência pessoal por apoiar Davi Alcolumbre, em reconhecimento a tudo o que construímos e ao apoio firme que ele me ofereceu naquele momento", reforçou o presidente do Congresso.

PL de Bolsonaro

No último dia 30, a bancada do PL, na presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, se reuniu no Senado para discutir sobre o futuro da presidência do Senado. Depois de mais de duas horas de reunião, Rogério Marinho (RN), ao lado de Flávio Bolsonaro (SP), anunciou a decisão do partido de apoiar Alcolumbre.

Segundo Marinho, dos 12 senadores presentes, todos concordaram que apoiar Alcolumbre é estratégico para fortalecer o PL e garantir representatividade nas comissões. Ele ainda destacou que a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio da Silva, que eles representam segundo o senador, tem buscado uma gestão que “respeite o tamanho das bancadas”.

Para o partido, essa representatividade partidária na Casa não foi respeitada pelo presidente, Rodrigo Pacheco. Nas palavras de Marinho, o psdbista “ignorou essa proporcionalidade”.