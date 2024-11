Lula dá feliz aniversário a Alckmin: "Quero viver até 120 e você, 121"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou nesta quinta-feira (7/11) o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, pelo seu aniversário de 72 anos.

Lula postou um vídeo em suas redes sociais no qual conversa com Alckmin por telefone. No trecho, o presidente brinca que o vice “parece meu filho” por sua idade – Lula tem 79 – disse que quer viver até os 120 anos e desejou que Alckmin viva até 121.

“Alô, Alckmin. Está bem? Estou aqui ativo e altivo para lhe dar parabéns pelo seu aniversário. Quantos anos, Alckmin? Parece meu filho, 72! Parabéns, querido, muitos anos de vida. Eu quero viver até 120, e você até 121, tá bom?”, diz o presidente no vídeo. Ele estava no Palácio do Planalto, onde passou a manhã em reuniões fechadas.

Alô, Dr. Geraldo? Hoje é um dia especial. O meu amigo e vice-presidente @geraldoalckmin está fazendo aniversário. Desejo muitas felicidades neste novo ano, muita saúde e disposição para seguir construindo um Brasil melhor para todas as pessoas. Um grande abraço, meu amigo.



Alckmin agradeceu a lembrança

Alckmin, por sua vez, passou a manhã fora da sede do Executivo, em eventos da Receita Federal e da ApexBrasil, de acordo com sua agenda oficial. Nas redes sociais, ele agradeceu a lembrança. “Presidente Lula, quando a gente faz o que gosta, ao lado de quem admira, a gente rejuvenesce!”, respondeu.