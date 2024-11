Deputado Mário Frias (PL) é internado em hospital em Brasília

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) está internado no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília, para tratar uma trombose arterial na perna. O parlamentar deu entrada no hospital na quarta-feira (6/11).

De acordo com a nota, publicada na rede social X, o estado de saúde do deputado é estável e ele permanecerá em observação nos próximos dias para acompanhamento médico.

"Agradecemos a atenção e o acompanhamento do Dr. Rafael Silva Cortes, que tem sido responsável pelo cuidado cardiológico do Deputado desde o início de seu tratamento", disse a nota. A equipe de Mário, também agradeceu "todas as mensagens, energias positivas e orações enviadas ao nosso guerreiro".

A equipe do Deputado Federal Mario Frias vem, por meio desta, esclarecer que o parlamentar encontra-se internado desde as 18h de hoje, 06 de novembro de 2024, no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília-DF, para investigação de um quadro de trombose arterial… pic.twitter.com/VW1yXPAO11 November 7, 2024

Em 2021 Mario Frias tinha sido internada por causa de fortes dores no fêmur e em 2022 ele sofreu um infarto e novamente hospitalizado.

O que é trombose?

De acordo com o site do Ministério da Saúde, a trombose se caracteriza pela formação de um coágulo no sangue que se instala em uma ou mais veias grandes das pernas e coxas. Esse coágulo impede o fluxo sanguíneo, resultando em inchaço e dor na área afetada. O maior risco surge quando um coágulo se solta e começa a se deslocar na circulação, fenômeno conhecido como embolia. Uma embolia pode obstruir vasos no cérebro, pulmões, coração ou em outras partes do corpo, ocasionando lesões severas.

Normalmente, a trombose acontece após cirurgias, cortes ou períodos prolongados de inatividade, sendo mais comum após intervenções cirúrgicas ortopédicas, oncológicas e ginecológicas. Embora esse problema afete predominantemente mulheres, homens também podem desenvolver trombose. Especificamente entre pessoas de 20 a 40 anos, a incidência é ligeiramente mais elevada nas mulheres devido à maior exposição a fatores de risco, como o uso de anticoncepcionais e a gravidez.

A pasta também alerta que "a trombose, se não tratada corretamente, pode evoluir para algumas complicações, como a embolia, e provocar, inclusive a morte. Por isso, assim que surgirem os primeiros sintomas, procure imediatamente um médico".