Lula: "Trump tem que pensar como habitante do planeta Terra"

"Eu acredito que o presidente Trump tem de pensar como um habitante do planeta Terra. E se ele pensar como o governante do país mais importante, mais rico do mundo, que tem mais tecnologia e que é melhor preparado do ponto de vista de armamento, ele tem que ter a noção de que os EUA estão no mesmo planeta que eu estou. Então, todos nós temos que tomar responsabilidade pela manutenção deste planeta", afirmou em entrevista à CNN internacional.

Acordo de Paris

O petista relembrou o Acordo de Paris, assinado em 2015 por 195 países, que prevê a diminuição de gases do efeito estufa para evitar o aquecimento da Terra. "Nós precisamos garantir que o planeta não sofra um aquecimento de mais de 1,5 grau. Nós precisamos garantir que os rios continuem saudáveis , com águas limpas. Nós precisamos garantir que os biomas de todos os países devem ser preservados", alertou.

"Esse é um compromisso que eu tenho, não somente como presidente do Brasil, mas como ser humano que mora em um planeta chamado Terra e que não existe outro lugar para morar", reforçou o chefe do Executivo.



Lula parabenizou Trump, na quarta-feira (6), nas redes sociais, pela vitória nas eleições presidenciais. Ele ressaltou que o que foi decidido democraticamente deve ser respeitado.