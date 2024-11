Lula faz cerimônia religiosa para celebrar 5 anos de liberdade

Lula e Janja fizeram uma cerimônia ecumênica no Palácio da Alvorada para celebrar os cinco anos da saída do presidente da prisão, em Curitiba - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta sexta-feira (8/11) os cinco anos de soltura com um culto ecumênico no Palácio da Alvorada. O petista chamou para a cerimônia todos os religiosos que o visitaram durante seu tempo preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

“Hoje faz cinco anos que recuperei minha liberdade em Curitiba. Para marcar essa data, ao lado da Janja, convidei para uma cerimônia ecumênica todos os religiosos que me visitaram ao longo dos 580 dias em que estive preso”, escreveu Lula em sua conta no X. Ele também publicou fotos da celebração.

Hoje faz 5 anos que recuperei minha liberdade em Curitiba. Para marcar essa data, ao lado de @JanjaLula, convidei para uma cerimônia ecumênica todos os religiosos que me visitaram ao longo dos 580 dias em que estive preso.



@ricardostuckert pic.twitter.com/CMXTqYTaZk — Lula (@LulaOficial) November 8, 2024

Lula foi preso em 7 de abril de 2018, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo. Ele estava acompanhado do então advogado e agora ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, e foi levado até Curitiba.

O chefe do Executivo foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá. Porém, foi solto em 8 de novembro de 2019 após determinação do STF de que a pena só poderia ser cumprida após o trânsito em julgado. Posteriormente, as condenações do petista foram anuladas também pelo Supremo.

Janja também comemorou

Durante os 580 dias da prisão de Lula, grupos de apoiadores fizeram vigília em frente à Superintendência da PF. Foi nesse período em que ele conheceu a atual primeira-dama Janja da Silva. Ela também celebrou a data nas redes sociais.

"Cinco anos de Lula Livre! Cinco anos que meu amor deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba, depois de 580 dias de uma prisão injusta", escreveu Janja em sua conta no Instagram. "O amor e a verdade venceram. Seguimos com fé!, acrescentou.







