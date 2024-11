Lula cobra respeito a Elon Musk e que não use mais fake news

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou respeito nesta sexta-feira (8/11) ao bilionário norte-americano Elon Musk, e que ele pare de utilizar fake news contra os povos do Brasil e dos Estados Unidos.

Musk é dono da plataforma social X e de empresas como SpaceX, Starlink e Tesla, e fez uma campanha contra o Supremo Tribunal Federal (STF) após se recusar a cumprir decisões judiciais e suspender contas pela disseminação de conteúdos falsos e antidemocráticos.

“A única coisa que nós queremos é que esse empresário trate os países com respeito, e não utilize fake news para informar ao povo, seja o povo americano, seja o povo brasileiro”, respondeu o petista ao ser questionado sobre o empresário em entrevista à CNN International, publicada hoje.

Musk foi um dos maiores apoiadores e financiadores da campanha vitoriosa de Donald Trump à Casa Branca, e há expectativa que ele possa ocupar um cargo público e ter grande influência na política norte-americana.

Judiciário

O X chegou a ser suspenso no Brasil por 38 dias após se recusar a suspender as contas, a pagar multas milionárias da Justiça Federal e após retirar sua representação legal do país. A plataforma voltou atrás e cumpriu todas as decisões após a suspensão, voltando a funcionar no Brasil.

Musk acusa o governo brasileiro de ser uma ditadura, e alega que há “censura” em decisões do STF. Ele chegou a afirmar que o ministro do STF Alexandre de Moraes é “um ditador” que tem Lula “em uma coleira”.

