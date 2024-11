Lula volta ao hospital após queda e é liberado para viagens

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a fazer exames neste domingo (10/11) para acompanhar o ferimento que sofreu na nuca, após queda no Palácio da Alvorada. Segundo a equipe médica, o exame de imagem demonstrou melhora e Lula está liberado para viagens aéreas.

Lula segue sem sintomas, mas continuará sob avaliação dos médicos. O presidente escorregou e bateu a cabeça no banheiro de sua residência oficial, sofrendo um corte e uma contusão na nuca, em 19 de outubro. Ele precisou levar cinco pontos, e os primeiros exames mostraram pequeno sangramento cerebral.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 10/11/24, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para repetir a avaliação por imagem. Ele permanece sem sintomas, e o exame mostrou melhora em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais, com liberação para viagem aérea”, diz o boletim médico divulgado pelo hospital.

Um ferimento é retratado na cabeça do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante a assinatura de um novo acordo para reparar os danos causados ??pela tragédia do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, em 25 de outubro de 2024 (foto: EVARISTO SA / AFP)

Lula segue sob acompanhamento do seu cardiologista, Roberto Kalil Filho, e da infectologista Ana Helena Germoglio, chefe da equipe médica da Presidência.

Lula precisou cancelar quatro viagens internacionais programadas e outros voos domésticos. No dia seguinte à queda, ele viajaria para a Cúpula dos Brics, na Rússia. O boletim não deixa claro se ele já pode fazer viagens longas, mas na agenda de Lula constam apenas compromissos domésticos até o momento.

No próximo sábado (16), ele irá ao Rio de Janeiro, onde participa da Cúpula do G20 e terá encontros bilaterais com chefes de Estado. Será a primeira viagem do presidente após o acidente.