Pacote de corte de gastos causa racha no PT e partido assina manifesto

O Partido dos Trabalhadores (PT) e dezenas de entidades de movimentos sociais e sindicais lançaram um manifesto contra a pressão pelo corte de gastos. O documento, que é alvo de divergência entre parlamentares da legenda, critica a “pressão exercida pelo capital financeiro e seus porta-vozes na mídia” na cobrança sobre o pacote, que prevê a revisão de despesas obrigatórias.

Além do PT, legendas como PDT, PSol, PCdoB também assinam o documento. Todas fazem parte da base histórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O poder financeiro, os mercados e seus porta-vozes na mídia agitam o fantasma de uma inexistente crise fiscal, quando o que estamos vivendo é a retomada dos fundamentos econômicos, destruídos pelo governo anterior”, diz o texto, que se opõe à redução de recursos orçamentários para programas sociais.

“Querem cortar na carne da maioria do povo, avançando seu facão sobre conquistas históricas como o reajuste real do salário-mínimo e sua vinculação às aposentadorias e ao BPC, o salário-desemprego, os direitos do trabalhador sobre o FGTS, os pisos constitucionais da Saúde e da Educação”, argumenta.

O texto diz que é “hipocrisia e de chantagem” cortar recursos de quem precisa do Estado e dos investimentos públicos. “Só vai levar o país de volta a um passado de exclusão e injustiça que os movimentos sociais e o povo lutam há tempos.”

Oposição ao governo

O deputado estadual pelo estado de São Paulo, Emídio de Souza, que tem grande proximidade com Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a postura do partido. “O PT não pode ser oposição do governo”, escreveu em publicação nas redes sociais.

Ele afirmou que o documento expõe a legítima posição dos movimentos sociais, mas era esperada outra postura do partido. “Do PT, partido do presidente Lula e principal condutor da Frente que também assina a nota, esperava-se outra postura. Nós não estamos no governo, nós somos o próprio governo. Não somos um movimento social, somos o partido político que dirige o país”, afirmou.

Emídio disse ainda que a legenda “não pode fazer de conta que não é governo e nem desconhecer os claros limites do orçamento público”. “Não é razoável que nossos dirigentes propaguem que as medidas que ora são debatidas no governo, são desnecessárias ou que seriam apenas caprichos do mercado”, defendeu.

Cautela

Ontem, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, já havia se manifestado publicamente sobre o assunto nas redes sociais, respondendo a editoriais publicados por grandes jornais sobre os cortes. “Eles (os jornais) esperam impor ao governo e ao país o sacrifício dos aposentados, dos trabalhadores, da saúde e da educação, que podem até combinar com o neoliberalismo frenético do governo passado, mas não com o governo que foi eleito para reconstruir o país”, escreveu.

“Invertem a equação da economia real, que pede mais crédito e investimentos para continuar crescendo, e ameaçam com mais juros e mais especulação com o câmbio, como se isso fosse trazer o tal equilíbrio fiscal e reduzir a inflação”, disse a presidente do partido, que afirmou que Lula “age muito bem, com cautela e muita responsabilidade, resistindo às pressões descabidas dos mercados e de seus porta-vozes na mídia”.