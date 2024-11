Senado instalará CPI das Bets nesta terça-feira (12); entenda detalhes

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets será instalada no Senado Federal nesta terça-feira (12/11). A comissão foi criada em outubro com o objetivo de investigar “a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras”.

Na reunião desta terça-feira, marcada para às 11h, serão eleitos o presidente e o vice-presidente do colegiado, que deve ter seu relator indicado em seguida.

A primeira reunião estava marcada para 24 de outubro, mas a data foi modificada em função da ausência de Otto Alencar (PSD-BA), membro mais velho e que, portanto, presidiria a sessão, em Brasília.

O requerimento de criação da CPI (RQS 680/2024), da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), foi endossado por outros 30 senadores e lido em Plenário no dia 8 de outubro. O mínimo de assinaturas necessárias para a criação de uma CPI é de 27 senadores.

A CPI terá 11 titulares e 7 suplentes, e terá 130 dias para concluir seus trabalhos, com um limite de despesas de R$ 110 mil.

De acordo com o requerimento, a CPI também vai investigar a possível associação das empresas de apostas on-line “com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades”.