Ato pelo fim da escala 6x1 acontecerá em 15 de novembro por todo Brasil

Vida Além do Trabalho (VAT)surgiu em setembro de 2023, após Rick Azevedo, fundador do movimento, publicar um vídeo no TikTok demonstrando indignação pela jornada exaustiva de trabalho na escala 6x1 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Fim da Escala 6x1. Nesta terça-feira (12/11), o movimento Vida Além do Trabalho (VAT) confirmou que fará uma mobilização nacional pelo fim da escala 6x1 em , Dia da Proclamação da República . No Rio , cidade do fundador do VAT, Rick Azevedo, a concentração será em frente a Câmara Municipal na Cinelândia, às 10h. Outras cidades em São Paulo, no Distrito Federal, no Ceará, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul convocam a população a ir às ruas a lutar pelo

A luta continua e a mobilização cresce . Nesse dia especial, no feriado da Proclamação da República e aniversário do Rick Azevedo [fundador do movimento VAT], e atendendo à demanda da classe trabalhadora, vamos às ruas pelo fim da escala 6x1. Cada voz faz diferença, e todos os trabalhadores unidos podem mudar essa realidade", informou a postagem do anúncio da manifestação nas redes sociais.

Além do Rio , as capitais de São Paulo, do Distrito Federal, do Ceará, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul se juntaram ao movimento, que á manifestações simultâneas pelo país. Em Brasília, a concentração começará às 9h, na Rodoviária do Plano Piloto. Segundo à organização, outras cidades devem confirmar a participação aos atos ao longo da semana.

A petição pública criada pelo VAT e direcionada ao Congresso Nacional já coletou mais de 2 milhões de assinaturas. O movimento ajudou a formular a proposta de emenda constitucional (PEC) da deputada Erika Hilton (PSol-SP) criada há seis meses. Desde então, a parlamentar tenta coletar as 171 assinaturas exigidas para que a PEC seja protocolada e, finalmente, apresentada na Câmara dos Deputados, para ser levada à discussão. Em um único dia, nesta -feira, a PEC, que até então tinha cerca de 70 deputados signatários, passou da marca de 130 nomes. Falta pouco para que o texto seja efetivamente protocolado e comece a tramitar no Legislativo.

Confira as cidades, os locais e horários das cidades já confirmadas:

Rio – Câmara Municipal (Cinelândia), às 10h

São Paulo – Av. Paulista com Brigadeiro, às 9h

Fortaleza – Praça do Ferreira, às 10h

Brasília – Rodoviária do Plano Piloto, às 9h

Vitória – Assembleia Legislativa do ES (ALES), às 14h

Porto Alegre – Usina do Gasômetro, às 15h