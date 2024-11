Angelo Coronel confirma que será relator de PL das emendas no Senado

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) confirmou, nesta terça-feira (12/11), que será o relator do projeto de lei (PL) que visa regulamentar as emendas parlamentares.

Segundo o parlamentar, a expectativa é de que o PL seja votado amanhã (13).

A proposta, de autoria do deputado Rubens Pereira Jr. (PT-MA), foi aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 175/24 precisa do aval dos senadores para que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorize o desbloqueio desses recursos, parados na conta do Tesouro Nacional há mais de três meses por falta de regras de transparência e rastreabilidade.