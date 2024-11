Governador de SP quer igualar facções criminosas a grupos terroristas

Em meio às polêmicas envolvendo a segurança pública do estado de São Paulo e a organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aproveitou para criticar a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública apresentada pelo governo federal.



Durante o evento UBS Investment Managers Forum, nesta terça-feira (12/11), Tarcísio foi questionado sobre o caso do assassinato de Antônio Vinicius Gritzbach — o delator do PCC. O governador, então, afirmou que a PEC “não serve para muita coisa” e defendeu que as facções sejam equiparadas na lei a grupos terroristas.

“A gente tem que enquadrar o crime organizado, a facção criminosa como uma organização terrorista. Determinados benefícios não podem ser acessíveis àqueles que fazem parte de facção”, apontou.

O governador frisou que é necessário que sejam feitas mudanças na legislação para garantir mais efetividade ao combate às facções. Segundo ele, “hoje, vai todo mundo pra rua” e um mesmo ladrão de celulares é preso “30 vezes e é solto”.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro