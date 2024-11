Time: Haddad é um dos 100 líderes climáticos mais influentes em 2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi eleito pela revista norte-americana Time como um dos 100 líderes mais influentes em questões climáticas no mundo em 2024. Na lista, o chefe da pasta figura ao lado de outros nomes famosos, como o bilionário Bill Gates, ex-diretor Executivo e cofundador da Microsoft, e o presidente do Grupo Banco Mundial, Ajay Banga.

Segundo a Time, Haddad é a “força por trás da missão” do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para transformar o Brasil em um líder global do clima. A revista destacou as políticas promovidas pela atual gestão da Fazenda, como o Plano de Transformação Ecológica, e ressaltou que o governo brasileiro segue com o objetivo de impulsionar a geração de empregos verdes e um crescimento econômico robusto.



À revista, o ministro da Fazenda ressaltou a capacidade de unir temas econômicos com a pauta ambiental. Em encontros recentes com outros líderes de finanças, Haddad enalteceu a parceria com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Além disso, a Time ainda destacou que o ministro espera viabilizar políticas a nível global nas próximas reuniões internacionais que o Brasil sedia, como o G20, nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, além da COP30, na cidade de Belém, em 2025. “A mensagem que queremos enviar ao mundo é que é impossível enfrentar o desafio climático sem olhar para sua conexão íntima com as finanças internacionais”, disse o ministro.

