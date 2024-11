Ator de dorama encontrado morto deixou carta; saiba tudo

Uma carta com ao menos duas páginas foi encontrada próximo ao corpo do ator Song Jae-rim. O artista foi encontrado morto, dentro de seu apartamento, Seul, na Coreia do Sul, na Coreia, nesta terça-feira (12). No entanto, o conteúdo do documento ainda não foi divulgado pela polícia.

O ator foi encontrado por um amigo, por volta de 12h30. Isso porque o rapaz, que tinha marcado de almoçar com Song Jae-rim, foi até o apartamento do ator para procurá-lo, mas foi surpreendido ao vê-lo sem vida.

Contudo, os policiais que foram até o local, informaram a um site sul-coreano, que não foram encontrados indícios de crime no apartamento do artista. O velório de Song Jae-rim está previsto para acontecer na próxima quinta-feira (14).

Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte do ator. "Triste demais. Ele era um ótimo ator". "Estou desolada! Eu amava os doramas com ele". "Eu como dorameira estou muito triste hoje". "Eu assisti o dorama fadas da limpeza com ele. Que tristeza".

Além disso, outros escreveram: "O que está acontecendo com essa juventude? Meu Deus!" "Esse ano ele fez dois doramas que ainda não assisti, e agora sem vontade. Muito triste". "E tem quem diga que depressão e ansiedade é frescura".