Congresso está engajado para discutir gastos públicos, diz Pacheco

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quarta-feira (13/11) que o Congresso Nacional está engajado em discutir os gastos públicos. A declaração foi dada em meio à tentativa do governo de fechar um pacote de corte de despesas para equilibrar as contas.

"O mesmo engajamento que o Congresso Nacional do Brasil teve em reformas importantes e estruturantes será o engajamento para a discussão dos gastos públicos no Brasil”, comentou em evento do Grupo Lide nesta manhã, em Brasília.



“Eu considero que é absolutamente legítimo defender cortes de gastos que se constituam privilégios, desperdícios, sobreposição de funções, de modo que nós estamos absolutamente imbuídos desse propósito”, emendou.

Pacheco teve encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fora da agenda nesta quarta, no Palácio do Planalto. O encontro com o chefe do Executivo já era esperado para a discussão sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) de corte de gastos que será enviada pelo governo.

Também participaram do encontro o líder interino do governo, senador Otto Alencar (PSD-BA), e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), favorito para voltar à presidência do Senado na sucessão de Pacheco no próximo ano.

Lula trabalha desde a semana passada com a equipe econômica e outros ministérios para apresentar uma proposta para equilibrar as contas. Por se tratar de uma PEC, que precisa de apoio maior dentro do Congresso para ser aprovada, o petista quer conversar tanto com Pacheco quanto com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), antes de apresentar o texto.

