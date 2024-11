Lula posta vídeo se exercitando após 22 dias de ferimento na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo nesta quarta-feira (13/11) mostrando ter voltado a fazer exercícios após o acidente doméstico que sofreu. O petista disse que ficou 22 dias sem se exercitar.

No vídeo, o chefe do Executivo aparece caminhando no Palácio da Alvorada. Ele mantém uma rotina de exercícios que inclui caminhadas e musculação, mas precisou suspender após sofrer um traumatismo craniano, causado por uma queda no banheiro.

Leia também: Lula volta ao hospital após queda e é liberado para viagens

“Depois de 22 dias sem fazer nenhum exercício depois da batida que eu tive na cabeça, eu estou voltando à ativa agora, fazendo minhas caminhadas de manhã, fazendo esteira e fazendo muito exercício na perna”, diz Lula no vídeo, publicado em sua conta no Instagram.





View this post on Instagram A post shared by Luiz Inacio Lula da Silva (@lulaoficial)

Leia também: Bolsonarista cobra investigação da PF sobre queda de Lula no banheiro

Incentivo



Lula incentiva no vídeo que a população faça exercícios e cuide da alimentação. Segundo o presidente, 50% da responsabilidade pela saúde é do próprio paciente. Ele disse ainda que os médicos deveriam receitar mais exercícios.

“Eu acho que toda vez que a gente vai no médico fazer um check-up, ele deveria colocar na receita um monte de exercício, para o ser humano poder voltar a se exercitar, a sair um pouco do sofá, a sair um pouco do celular, a sair um pouco da televisão e exercitar o corpo, para que ele possa ter uma vida perfeita, uma saúde extraordinária”, disse ainda.

Em 19 de outubro, o presidente escorregou no banheiro do Alvorada e bateu a cabeça, sofrendo um corte e uma contusão na nuca. Ele precisou levar cinco pontos, e os primeiros exames mostraram um pequeno sangramento cerebral. Lula ficou de observação e cancelou viagens.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular