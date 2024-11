Barroso conversa com Lula por ligação após explosão em frente ao STF

Presidente do STF falou por telefone com o presidente da República, com o diretor-geral da PF e com a vice-governadora do DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), conversou com o presidente Luíz Inácio Lula da Silva, por telefone, na noite desta quarta-feira (13/11), após uma explosão em frente à sede da Corte.

De acordo com o Supremo, Barroso também conversou com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e com o governador Ibaneis Rocha. A polícia faz uma varredura na região para avaliar se existe o risco de outros explosivos. Equipes anti-bombas da Polícia Federal estão no local.

"O presidente do STF falou por telefone com o presidente da República, com o diretor-geral da PF e com a vice-governadora do DF. Também por mensagem com o governador do DF. Está acompanhando a ocorrência e diretamente em contato com a segurança do STF", informou o Supremo, em nota.

A investigação inicial aponta que o homem que morreu na explosão é Francisco Wanderley, ex-candidato a vereador pelo PL e morador de Santa Catarina. A Esplanada foi interditada na altura da Catedral.

