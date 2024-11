Lula chega ao Planalto após atentado e mantém agenda com embaixadoress

Novo embaixador da Argentina, Guillermo Daniel Raimondi, chega ao Palácio do Planalto para receber suas credenciais do presidente Lula. - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Palácio do Planalto nesta manhã (14/11) e mantém sua agenda com embaixadores após o atentado na noite de ontem, na Praça dos Três Poderes.

O petista chegou em seu comboio usual, e a segurança ao redor e dentro do Planalto foi reforçada com homens do Gabinete de Segurança Institucional e do Exército. O reforço inclui soldados da tropa de choque do Exército.

O primeiro diplomata a chegar para o encontro com Lula foi o novo embaixador da Argentina, Guillermo Daniel Raimondi. Ele foi recebido com cerimônia, tapete vermelho e recepção dos Dragões da Independência.

O chefe do Executivo entregará também as credenciais aos embaixadores da Argélia, Paquistão, Coreia do Sul, Guiana, Etiópia, Namíbia e Panamá, todos na parte da manhã. À tarde, embarca para o Rio de Janeiro, onde participa de compromissos do G20 até a próxima semana.

Lula chegou ao Planalto pela manhã e mantém sua agenda com embaixadores após o atentado na Praça dos Três Poderes. Bandeira verde, à esquerda, é hasteada quando o presidente está no local. (foto: Victor Correia/CB/D.A. Press)

Praça dos Três Poderes está isolada

O acesso à Praça dos Três Poderes está restrito desde a Avenida das Bandeiras, em frente ao Congresso Nacional. Os expedientes no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso estão suspensos, pelo menos, até o meio-dia de hoje.

Forças de segurança ainda trabalham no local para verificar se há mais explosivos e investigar o ocorrido. Durante a manhã, três artefatos foram encontrados e desativados pela Polícia Militar. Na noite de ontem, Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, acionou bombas em seu carro e tentou arremessar explosivos no prédio do STF. Ele acabou morto na explosão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular