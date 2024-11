Lula recebe representantes do G20 Social no Planalto

A criação de um espaço social dentro da programação do G20 foi uma inovação da presidência brasileira à frente do encontro internacional - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira (11/11) alguns representantes dos grupos de engajamento do G20 Social, no Palácio do Planalto. O encontro antecede momento de entrega de documento com recomendações dos representantes da sociedade civil no próximo sábado (16/11), no Rio de Janeiro (RJ).

“Dia de ouvir e receber as contribuições dos Grupos de Engajamento do G20 Social. A lista é grande, mas vale citar: grupos da sociedade civil, think tanks, juventude, mulheres, trabalho, ciências, startups, oceanos, business, parlamentos, tribunais de contas, cortes supremas, cidades e favelas. Todos focados em trazer soluções para problemas do cotidiano das pessoas e do planeta, com o olhar de especialistas e da população. É dialogando que vamos construir melhorias concretas para o futuro”, escreveu o presidente, nas redes sociais.

A criação de um espaço social dentro da programação do G20 foi uma inovação da presidência brasileira à frente do encontro internacional. A programação social inicia na próxima quinta-feira (14/11), no centro da capital carioca, com debates sobre a aliança global contra a fome, equidade de gênero, racial, participação das favelas nos espaços de decisão, entre outros.

“A gente está tentando democratizar e trazer um novo repertório de quem realmente tem que participar do processo porque os líderes vão discutir agendas que são sobre as nossas vidas, sobre os nossos interesses. Esse encontro com o presidente Lula é bom para demarcar esse compromisso de que baixou a lona do G20, a vida continua e a luta também”, declarou Preto Zezé, do G20 Favelas.

O presidente Lula receberá dos movimentos sociais, no sábado (16/11), um documento com pedidos da sociedade civil para prioridades de debate na Cúpula de Líderes do G20, que ocorre também no Rio, nos dias 18 e 19 de novembro.