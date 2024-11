Atentado é "triste e grave", mas não prejudica G20, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, classificou o atentado na Praça dos Três Poderes como “triste e grave”, mas negou que haja impacto na segurança no G20, no Rio de Janeiro. Alckmin comentou sobre o caso nesta quinta-feira (14/11) em Baku, Azerbaijão, onde participa da COP29.

“(O atentado é) Triste e grave. Triste pela perda de vida e grave por ser um atentado a uma instituição da República, poder da República, e que deve ser apurado com extrema rapidez e com extremo rigor. É isso que acredito que os órgãos de segurança farão”, respondeu o vice-presidente ao ser questionado por jornalistas.

Questionado ainda sobre possível impacto na segurança do G20, que reunirá chefes de Estado de todo o mundo, Alckmin respondeu: “Não, não, não vejo problema. Está tudo muito bem encaminhado para o Rio de Janeiro”.

Alckmin lidera a comitiva brasileira na COP29, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem por conta de um acidente doméstico em outubro. O vice-presidente embarca ainda hoje de volta para Brasília.

Leia também: Lula chega ao Planalto após atentado e mantém agenda com embaixadores

Prevenção é permanente

Alckmin defendeu ainda que é preciso sempre estar atento à possibilidade de ataques extremistas.

“É permanente o trabalho no sentido de reduzir essas violências, esses atos absurdos que comprometem a paz, comprometem a democracia, comprometem a segurança. Mas nós temos instituições sólidas e a apuração será rigorosa”, enfatizou.

Na noite de ontem (13), Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, acionou bombas em seu carro e tentou arremessar explosivos no prédio do STF. Ele acabou morto na explosão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular