"Governo federal fraco e apático", diz Caiado sobre ataque aos Três Poderes

Caiado critica atual governo: "Com a falta de comando no país, na ausência de um líder forte, o extremismo e o crime organizado avançam" - (crédito: Fotos: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União-GO), comentou nesta quinta-feira (14/11) sobre os ataques aos Três Poderes na noite de ontem.

"As explosões ocorridas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, constituem o retrato de um país que está à deriva", começou.

"É o que tenho dito há alguns meses: com a falta de comando no país, na ausência de um líder forte, o extremismo e o crime organizado avançam", continuou Caiado.

O governador relembrou o caso do assassinato no Aeroporto de Guarulhos, na última semana, e classificou os ataques dessa quarta-feira como "terroristas".

"A verdade é que temos um governo federal fraco e apático, que se omite diante dos problemas mais graves que afligem o povo brasileiro e se ajoelha diante do avanço do crime organizado e do extremismo", completou Caiado.

Os ataques

Ao menos duas explosões foram ouvidas na noite de quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, centro de Brasília. Uma delas se deu em frente à estátua da Justiça, no Supremo Tribunal Federal. O local foi interditado pela Polícia Militar e pela segurança do STF.

