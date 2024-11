G20 refaz foto oficial com Biden, Trudeau e Meloni, mas sem Milei

Chefes de Estado que participam da Cúpula do G20 refizeram nesta terça-feira (19/11) a foto oficial do bloco, agora com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e dos primeiros-ministros Justin Trudeau, do Canadá, e Giorgia Meloni, da Itália.

O presidente da Argentina, Javier Milei, porém, não compareceu. Ele estava na primeira versão da fotografia, tirada ontem (18).

A primeira foto foi tirada no final da manhã de ontem, aós a primeira reunião entre os chefes de Estado, nos fundos do Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. Porém, Biden e Trudeau chegaram atrasados e não saíram na imagem. Eles estavam em reunião bilateral e não teriam sido avisados do retrato. Meloni também chegou atrasada ao local.

A chamada "foto de família" é uma marca das reuniões do G20 e não foi tirada nas últimas duas edições da Cúpula, em 2022 e 2023, por divergências geopolíticas entre os países. Em especial, a presença de representantes da Rússia após a invasão da Ucrânia. A realização da foto no Rio de Janeiro é considerada uma vitória diplomática para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A fotografia foi refeita a pedido de Biden. Ele, Trudeau Meloni estão em lugar de destaque no palanque, na primeira fileira, e logo à direita do presidente Lula e do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que passa a comandar o G20 a partir de dezembro.

Tensão entre Lula e Milei

O presidente argentino, Javier Milei, porém, não está na foto. Ele protagonizou momentos de tensão com Lula e com os demais chefes do bloco, especialmente da América Latina. Milei foi o único líder recebido pelo petista sem sorrisos.

Nas reuniões dos chefes de Estado, as falas do argentino em defesa do neoliberalismo também causaram desconforto nos demais presentes, e foram aplaudidas apenas pela delegação argentina. Milei também ironizou, nas redes sociais, o cumprimento frio que recebeu de Lula. "É melhor manter os comunistas e esquerdistas afastados", escreveu.

