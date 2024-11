Lula passa bastão do G20: "Expressão dos vínculos entre América Latina e África"

Lula em reunião com o Presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Rio de Janeiro – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a liderança do G20, nesta terça-feira (19/11), ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. No discurso, ele citou Nelson Mandela, ícone do país-sul africano, e falou sobre relação histórica, econômica, social e cultural que une os continentes.



“Esta não é uma transmissão de presidência comum – é a expressão concreta dos vínculos históricos, econômicos, sociais e culturais que unem a América Latina e a África”, destacou o presidente. “Depois da presidência sul-africana, todos os países do G20 terão exercido, pelo menos uma vez, a liderança do grupo. Será um momento propício para avaliar o papel que desempenhamos até agora e como devemos atuar daqui em diante”, destacou ainda.



Lula também escolheu uma citação de Nelson Mandela para a ocasião – o ícone do combate ao racismo no mundo também foi presidente da África do Sul. “É fácil demolir e destruir; os heróis são aqueles que constróem”, citou. “Vamos seguir construindo um mundo justo e um planeta sustentável”, finalizou.



O presidente também lembrou dos principais feitos que ocorreram na 19ª edição da Cúpula do G20, sob responsabilidade brasileira. “Lançamos uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e iniciamos um debate inédito sobre a taxação de super-ricos. Colocamos a mudança do clima na agenda dos Ministérios de Finanças e Bancos Centrais e aprovamos o primeiro documento multilateral sobre bioeconomia. Fizemos um Chamado à Ação por reformas que tornem a governança global mais efetiva e representativa e dialogamos com a sociedade por meio do G20 Social”, afirmou.

Outras iniciativas voltadas à população mundial também foram destacadas: “Instalamos o Grupo de Trabalho sobre Empoderamento das Mulheres e propusemos um décimo oitavo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para promover a igualdade racial. [...] Criamos uma Coalizão para a Produção Local e Regional de Vacinas e Medicamentos e decidimos expandir o financiamento para infraestruturas de água e saneamento”, disse ainda.



Declaração de Líderes

Apesar da apreensão sobre a posição da Argentina, sob presidência de Javier Milei, a Cúpula do G20 chegou ao fim com a Declaração de Líderes consensuada, contendo assuntos polêmicos como a taxação dos super-ricos, a reforma da governança global e a implementação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Lula também realizou cerca de 20 reuniões bilaterais com chefes de Estado e organizações internacionais, com série de anúncios de cooperação e investimento no país. O presidente retorna a Brasília ainda na tarde e hoje, e aguarda o presidente da China, Xi Jinping, na quarta-feira (20/11), para visita oficial.