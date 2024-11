Indiciamento de Bolsonaro permite 'reação eficaz', diz Jorge Messias

O Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, afirmou nesta quinta-feira (21/11) que o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 36 aliados permite uma "reação eficaz aos ataques à nossa democracia".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em suas redes sociais, Messias também classificou a democracia de "conquista valiosa e indelével do povo brasileiro". Bolsonaro e seus aliados, que integraram seu governo, foram indiciados pela Polícia Federal no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado no Brasil.

"A notícia de indiciamentos pela PF do ex-mandatário e de integrantes do núcleo de seu governo pela prática dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, oferece ao país a possibilidade de concretizar uma reação eficaz aos ataques à nossa Democracia, conquista valiosa e indelével do povo brasileiro", escreveu Messias em sua conta no X.

A notícia de indiciamentos pela PF do ex-mandatário e de integrantes do núcleo de seu governo pela prática dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, oferece ao país a possibilidade de concretizar uma reação eficaz… November 21, 2024

A PF decidiu revelar a lista de indiciados nas investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado, que teria sido protagonizada por Bolsonaro e autoridades que atuaram no núcleo de seu governo. Entre os indiciados também estão o general Braga Netto, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, e o general Augusto Heleno, dentre outros. A maioria são militares.

Indiciamento repercute no governo

Outros integrantes do governo Lula também se manifestaram, como o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta. Para ele, os envolvidos na tentativa de golpe devem pagar pelos seus crimes.

"São crimes muito graves, são acusações muito sérias. Nós devemos agora aguardar a manifestação do Ministério Público Federal para ver o entendimento do MPF dessas pessoas indiciadas, quais são as que devem ser denunciadas e aí sim virarem réus. E em um segundo momento, com certeza ainda no ano de 2025, elas serão julgadas", declarou em vídeo publicado também no X.