Padre está entre os indiciados pela PF na investigação do golpe de Estado

O padre José Eduardo de Oliveira e Silva está entre os indiciados pela Polícia Federal na ação que apura tentativa de golpe de Estado após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022. A lista completa foi divulgada nesta quinta-feira (21/11).

O padre nasceu em Piracicaba, em São Paulo. Foi ordenado sacerdote da Diocese de Osasco em 2006 e atualmente atua na Paróquia São Domingos. No Instagram, ele acumula mais de 400 mil seguidores e produz conteúdos religiosos e de ensino da teologia. José Eduardo também vende cursos on-line sobre os temas.

O padre foi identificado pela PF como participante de uma reunião que ocorreu em 19 de novembro de 2022 no Palácio do Planalto. Na ocasião, teria sido discutida uma minuta golpista para impedir a posse de Lula.

Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), José Eduardo é citado como integrante do núcleo jurídico do esquema, que atuaria no "assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado".

A lista de indiciados tem 37 nomes, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Todas as pessoas citadas foram indicadas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Confira a lista: