Eduardo Paes chama Moro de lixo: "Exemplo do que não deve ser o Judiciário"

Em tréplica ao senador Sérgio Moro (União-PR) durante discussão na rede social X, na manhã desta sexta-feira (22/11), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chamou o ex-juiz de “lixo” e “exemplo do que não deve ser o Judiciário”. Moro respondia à publicação de Paes que criticava tentativa do juiz Marcelo Bretas de amenizar condenação relativa ao planejamento de golpe.