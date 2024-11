Ex-vice-presidente da Caixa é demitido por assédios sexual e moral

O ministro de Estado da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, resolveu, segundo texto de terça-feira (19/11) publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta, “aplicar a penalidade de rescisão contratual por justa causa ao Senhor Antônio Carlos Ferreira de Sousa (...), com fundamento no item 9.3.1.4 do Regulamento de Pessoal da Caixa Econômica Federal”.

A norma é relativa à “incontinência de conduta ou mau procedimento”, da mesma forma que o artigo 482, alínea ‘b’, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).