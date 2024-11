Carlos Fávaro apoia boicote de produtores ao Carrefour

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, disse nesta segunda-feira (25/11) estar “feliz” com a reação de produtores de proteína animal brasileiros em relação à decisão do Carrefour de deixar de vender carne do Mercosul na França. Fornecedores de carne iniciaram um boicote à rede e pararam de entregar mercadorias às lojas brasileiras.

“Eu estou feliz com a atitude dos nossos fornecedores, das nossas plantas frigoríficas. Se para o povo francês, o Carrefour não serve comprar carne brasileira, o Carrefour brasileiro também não compre carne brasileira para colocar nas suas gôndolas aqui no Brasil”, disse Fávaro, em entrevista à GloboNews.

Para Fávaro, o maior problema não foi a medida em si, mas a atitude do CEO do Grupo, Alexandre Bompard (quem anunciou a decisão), de citar preocupações com a qualidade sanitária dos produtos da América do Sul.

“Ele falar da qualidade sanitária. A França compra a carne do Brasil há 40 anos, só agora ele foi detectar isso?”, questionou.

“O problema é a forma como o CEO do Carrefour tratou (do assunto). O primeiro parágrafo da carta, da manifestação dele, fala com relação à qualidade sanitária das carnes brasileiras, o que é inadmissível falar. O Brasil tem uma das maiores sanidades de produtos alimentícios do mundo, não dá nem para comparar com a qualidade francesa, de tão melhor que é a brasileira”, pontuou Fávaro.

Leia também: Carrefour nega falta de carne nas lojas após boicote de produtores

Em outra entrevista, desta vez à Folha de S.Paulo, Fávaro disse que o boicote ao Carrefour também inclui os produtores de frango, que deixarão de vender para as lojas francesas enquanto não houver uma retratação global da empresa.

O Carrefour confirmou hoje que fornecedores deixaram de entregar as mercadorias e que a medida impacta diretamente os clientes da rede. Disse, no entanto, que não havia desabastecimento nas lojas.

“Estamos em diálogo constante na busca de soluções que viabilizem a retomada do abastecimento de carne nas nossas lojas o mais rápido possível, respeitando os compromissos que temos com nossos mais de 130 mil colaboradores e com milhões de clientes em todo o Brasil”, diz um trecho da nota enviada à imprensa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular