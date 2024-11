Embaixada do Brasil na França critica Carrefour por decisão sobre carnes

A embaixada do Brasil na França emitiu uma nota nesta quarta-feira (25) em que diz lamentar a publicação do CEO Alexandre Bompard sobre a decisão do Carrefour de suspender a compra de carnes dos países do Mercosul. Em nota, o consultado diz que as falas de Bompard refletem uma “opinião infundada” e ressalta que o Carrefour Brasil oferece os mesmos produtos aos mais de 2 milhões de consumidores brasileiros.

“O Brasil respeita, democraticamente, a oposição de qualquer setor ao acordo de livre-comércio Mercosul-União Europeia. Tal posição, porém, não pode justificar uma campanha pública baseada na ampla disseminação de desinformação sobre os produtores brasileiros”, diz a nota publicada pelo consulado.

A embaixada também disse que a afirmação sobre um "transbordamento de carne do Mercosul" no mercado francês e a alegação de que os produtos não respeitam requisitos e normas exigidos na França são falsas.

“O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia não prejudica os elevados padrões produtivos e sanitários adotados nas duas regiões. O Brasil orgulha-se de ser, durante décadas, um fornecedor confiável de proteína animal para o mercado europeu, mas também de sua capacidade de atender plenamente às exigências e controles sanitários de mais de 160 países, incluindo os controles rigorosos da União Europeia”, disse a embaixada.

Boicote no Brasil

Produtores brasileiros iniciaram, no fim de semana, um boicote ao grupo como resposta à declaração de Alexandre Bompard. Deixaram de fornecer carne às lojas brasileiras. O Carrefour, por sua vez, disse em nota que lamenta a decisão dos produtores e que a falta de fornecimento vai impactar os consumidores.

“Estamos em diálogo constante na busca de soluções que viabilizem a retomada do abastecimento de carne nas nossas lojas o mais rápido possível, respeitando os compromissos que temos com nossos mais de 130 mil colaboradores e com milhões de clientes em todo o Brasil”, diz um trecho da nota.