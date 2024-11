Bolsonaro diz sofrer perseguição: "A situação é extremamente grave"

O ex-presidente Jair Bolsonaro chamou de "loucura" a suspeita de que planejou um golpe de Estado. "A situação é extremamente grave, as acusações realmente são terríveis", afirmou, nesta segunda-feira à noite, na chegada a Brasília.

Bolsonaro criticou a forma como o inquérito foi elaborado pela Polícia Federal, questionando também a ausência do Ministério Público na investigação.

"O inquérito não tem a participação do Ministério Público, a mesma pessoa faz tudo e, no final do relatório, ele volta para condenar quem quer que seja. Golpe de Estado é uma coisa séria", frisou. "Como disse agora há pouco o presidente Temer, têm de estar envolvidas todas as Forças Armadas. Não existe golpe, ninguém vai dar golpe com um general da reserva e mais meia dúzia de oficiais", argumentou.

Paulo Amador da Cunha Bueno, advogado de Bolsonaro, também falou e pediu a participação da Procuradoria-Geral da República (PGR) no processo. "O procurador da República é alguém que preza pela sua biografia, uma pessoa extremamente respeitada, e nós temos a convicção de que ele terá toda cautela ao analisar esta investigação", destacou, em relação a Paulo Gonet, que deve receber o relatório da PF ainda nesta semana. "Esperamos que o MP tenha uma participação que não pôde ter ao longo do tempo dessa investigação. Inclusive, na gestão anterior, por diversas vezes, houve pedido de arquivamento de inquéritos, que foi simplesmente ignorado", comentou.

O ex-chefe do Executivo afirmou que nunca soube do plano ou participou de qualquer trama. Enfatizou que sempre atuou dentro das "quatro linhas da Constituição". E lembrou que depois do golpe, o mundo fecharia as portas para o país. "É um absurdo o que está se falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse falar comigo algo, eu ia falar: 'Tá, tudo bem, e o after day, e o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós?'", argumentou. "Todas as medidas possíveis dentro das quatro linhas, dentro da Constituição, eu estudei. A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário."

Ele acrescentou: "Vamos supor até que eu fizesse uma loucura: como é que fica o Brasil no dia seguinte? O mundo levanta a barreiras contra a gente, vira um inferno aqui. Ninguém quer isso daí, uma loucura falar em golpe, meu Deus do céu, loucura", sustentou. "Sou perseguido o tempo todo."

Bolsonaro disse que buscou uma forma de "resolver o problema" de insatisfação do Brasil, dentro da legalidade, mas, como não havia, qualquer ideia foi descartada, inclusive era zero a possibilidade da convocação das Forças Armadas, garantiu. "Não convoquei ninguém para prestar defesa e não assinei nenhum papel.