STF decide que empresário do "Tigrinho" será convocado pela CPI das Bets

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), sorteada como a relatora, determinou nesta terça-feira (26) que o empresário Fernando Oliveira Lima, ligado ao grupo Fortune Tiger, compareça à CPI das Bets, que investiga fraudes e crimes relacionados a sites de apostas on-line.

Fernando Oliveira Lima, que já foi alvo de diversas investigações sobre jogos de azar ilegais, havia pedido ao Supremo que fosse dispensado de comparecer à comissão. No entanto, a ministra atendeu parcialmente ao pedido da defesa e garantiu que Lima poderá ser assistido por advogados durante o depoimento. Além disso, ele terá o direito de se manter em silêncio, caso suas respostas possam incriminá-lo.

Instaurada no início do mês, a CPI das Bets tem até 116 dias para investigar os impactos dos jogos de azar online no orçamento das famílias brasileiras, além de examinar possíveis vínculos com organizações criminosas e atividades de lavagem de dinheiro.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima pode ser um dos convocados pela comissão de inquérito para prestar esclarecimentos, uma vez que a CPI também busca entender o papel dos influenciadores digitais na divulgação de sites de apostas, um mercado que tem se expandido rapidamente no Brasil.