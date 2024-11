Lira acelera tramitação de PL da Reciprocidade e que votação será nesta semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), está acelerando a tramitação do projeto de lei 1406/2024, conhecido como PL da Reciprocidade. A proposta pode retirar o Brasil de acordos internacionais. O projeto ganhou força com a recente declaração do CEO do Carrefour sobre um possível fim da compra de carnes do Mercosul pela França.

O texto foi apresentado em maio deste ano e tem como relator na Casa o deputado Zé Vitor (PL-MG). Lira afirmou que o PL vai ser votado com “muita responsabilidade”, e que essa votação deve acontecer ainda nesta semana.

A proposta pretende alterar a lei que dispõe sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), de 2008, para prever a “não aceitação de acordos internacionais que possam representar restrições discriminatórias ao comércio internacional de produtos brasileiros”.

“A nossa conversa é de muita responsabilidade. Porque esse projeto, depois de votado, ele não vai dizer que vai causar efeito somente para a União Europeia. Não, é para o mundo todo. Portanto, a gente tem parceiros comerciais do mundo todo que têm responsabilidades com o Brasil, e o Brasil com eles. E o trâmite deve ser de uma discussão agora, para onde eu vou me dirigir, no colégio de líderes, para que a gente possa dar o apoiamento para a votação da urgência, tão somente”, destacou o parlamentar.



