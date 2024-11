General Heleno orientou ataque às urnas e não falar sobre negros e "maricas"

A Polícia Federal (PF) encontrou, na casa do general Augusto Heleno, uma agenda com “diretrizes estratégicas” para planejamento de golpe de Estado. Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Bolsonaro, ele anotava instruções para disseminar ataques ao sistema eletrônico de votação e para colocar em prática a tentativa de tomada do poder.

A informação se encontra no relatório da Polícia Federal (PF) sobre a investigação da organização criminosa que tinha por fim tentar manter o então presidente, Jair Bolsonaro, no poder, a partir de um golpe de Estado. De acordo com o documento, foram encontrados “dados relevantes para a investigação contidos em uma agenda com logomarca da Caixa Econômica Federal”.