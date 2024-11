Carrefour: Câmara convida Mauro Vieira para explicar relação com a França

A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou, nesta quarta-feira (27/11), um convite para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participar de uma audiência para explicar a relação do Brasil com a França em meio à crise diplomática que envolve o Carrefour.



O requerimento aprovado é de autoria do deputado Evair de Melo (PP-ES), presidente da comissão. Não há data marcada ainda para que o ministro compareça ao colegiado.

No último sábado (24), o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, causou polêmica ao declarar o compromisso do Carrefour com a compra de carne francesa para fortalecer a sustentabilidade do mercado local, que enfrenta uma crise.

Essa declaração foi interpretada por alguns como uma crítica velada à carne brasileira, que frequentemente enfrenta desafios de imagem no mercado europeu devido a questões ambientais e padrões de produção.

Em resposta, vários restaurantes, bares e hotéis declararam boicote à carne da rede de supermercados.



O Carrefour pediu ontem desculpas ao governo brasileiro por meio de uma carta assinada pelo CEO.

