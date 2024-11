Deputados aproveitam pronunciamento de Haddad e anunciam PEC de equilíbrio fiscal

Deputados começaram a coletar assinaturas, nesta quarta-feira (27/11), para uma Proposta de Emenda Constitucional com medidas para limitar os gastos do setor público e promover o equilíbrio fiscal. O anúncio veio horas antes do pronunciamento do ministro Fernando Haddad (Fazenda) com o detalhamento do novo pacote fiscal.

Deputados aproveitam pronunciamento de Haddad para anunciar

O texto, de autoria dos deputados Kim Kataguiri (União Brasil-SP), Júlio Lopes (PP-RJ) e Pedro Paulo (PSD-RJ), é uma junção de um conjunto de medidas já contempladas em outros textos em tramitação no Congresso. Segundo o deputado federal Júlio Lopes (PP-RJ), o objetivo não é se opor ao pacote de corte de gastos do governo.

“Em relação ao ministro Haddad, acreditamos no trabalho que ele está fazendo, o que nós dizemos apenas é que nós precisávamos dar uma contribuição de que o que se está colocando, sendo veiculado na mídia é tímido ou é menor do que aquilo que precisa ser feito”, disse a jornalistas.

Para o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), a PEC vai ajudar o governo a cumprir o arcabouço fiscal. “Estamos atacando os principais gastos que provocam esse desequilíbrio fiscal que existe no Brasil sob a premissa de que todos devem dar a sua contribuição. É quase um pacto que nós estamos pedindo para se promover o equilíbrio. Um dos princípios que a gente utilizou também é: olha, a gente tem uma regra fiscal vigente que é o arcabouço fiscal, sem essa PEC aqui, a gente tem a absoluta convicção de que o arcabouço não para em pé”, disse o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

Os deputados esperam que, se o texto for aprovado como está, resultará em economia de mais de R$ 1 trilhão de 2026 a 2031. Destes, R$ 69,4 bilhões seriam já em 2026.

Entenda as principais medidas da PEC: