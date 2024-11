PSD faz confraternização em Brasília e lança novas apostas para 2026

Mais de 150 pessoas, entre filiados e figuras importantes do PSD, estiveram reunidos, na noite desta quarta-feira (27/11), em um jantar de confraternização da sigla. Na ocasião, os prefeitos eleitos pelo pleito municipal de 2024 foram parabenizados e uma nova aposta política do partido foi reforçada: André Kubitschek, bisneto do ex-presidente e fundador de Brasília, Juscelino Kubitschek.

Filho do empresário e ex-governador do Distrito Federal Paulo Octávio – dirigente local do PSD – e de Anna Christina Kubitschek, neta de JK, André ficou na suplência em 2022 para deputado federal. Para 2026, a expectativa é que ele concorra novamente. O cargo ainda não foi definido.

Leia também: Kassab defende regulamentação de recursos das emendas parlamentares

Presente no evento, Paulo Octávio parabenizou os prefeitos eleitos pelo pleito municipal de 2024 e enalteceu o destaque do PSD nas urnas. “Parabéns a todos os prefeitos eleitos. Estamos em uma comemoração principalmente pelos excelentes resultados do nosso partido no pleito em todo o Brasil. Uma eleição de quase 900 prefeitos que fizemos. O que é importante é que nós tivemos mais ou menos 1800 candidatos e foram eleitos quase 900, cerca de 52%”, destacou.

André Kubitschek disse acreditar na política como poder de transformação. “A política é uma das ferramentas mais importantes para a gente mudar o quadro do nosso país. Eu quero estar trabalhando com cada um de vocês e parabenizo todos os prefeitos que foram eleitos agora”, afirmou.

O PSD, de Gilberto Kassab, foi a agremiação que levou mais prefeituras neste ano, um total de 887. Entre as capitais, ganhou no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, em Belo Horizonte, com Fuad Noman, em São Luís, com Eduardo Braide, e em Curitiba, com Eduardo Pimentel.

Kassab também agradeceu pelo desempenho do partido. “É o respeito que o PSD tem recebido hoje no país. As manifestações de apreço, de torcida que continuem seu crescimento, isso mostra que estamos no rumo certo. Bons líderes, bons projetos, bons quadros e, principalmente, com muita militância chegando. Muitos jovens, muitas mulheres, muitos que querem contribuir para fortalecer o projeto que é bom para o Brasil”, disse.