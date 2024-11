Lula diz que "ninguém pode mais desmentir" a tentativa de golpe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (28/11) que “ninguém pode mais desmentir” que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022, citando o caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.

Foi a primeira vez que Lula comentou o caso após o indiciamento de Bolsonaro e outros 36 aliados pela Polícia Federal, que ocorreu na última quint-feira (21), e após a queda de sigilo sobre relatório produzido pela PF.

“Vocês sabem o que está acontecendo na política mundial e na política brasileira. Vocês sabem a quantidade de mentiras, a quantidade de ódio. Vocês sabem a tentativa de golpe em 2022, que agora está ficando verdadeiro”, declarou Lula durante evento para anunciar o Programa Periferia Viva, no Palácio do Planalto.

“Ninguém pode mais desmentir. Porque, na verdade, eles tentaram dar um golpe para não deixar que a gente assumisse a Presidência da República. É isso que eles tentaram fazer”, acrescentou o presidente. Ele afirmou ainda, aos presentes, que apenas a participação popular pode manter a democracia no país.

Assassinado de Lula, Alckmin e Moraes

Segundo o inquérito da Polícia Federal, com mais de 800 páginas, o grupo liderado por Bolsonaro planejou uma série de ações para impedir que Lula “subisse a rampa” do Palácio do Planalto, ou seja, para impedir sua posse como presidente da República.

Um dos planos incluiria o assassinato de Lula, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.