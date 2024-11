"Sempre muito difícil", diz Lula sobre criação de políticas sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira (28/11) que “é sempre muito difícil” anunciar políticas para a população mais humilde, citando o pacote de corte de gastos, a ampliação da isenção do Imposto de Renda e a taxação maior para pessoas mais ricas. As medidas foram mal recebidas por investidores.

“Não pensem que é fácil a gente decidir fazer essas políticas, não pensem que é fácil. Tudo, sem distinção, que a gente tenta fazer para as pessoas mais humildes é sempre muito difícil. Sempre muito difícil”, discursou Lula ao anunciar o Programa Periferia Viva, que prevê a urbanização de regiões periféricas.

O lamento de Lula ocorre após reação negativa do mercado financeiro, que levou o dólar a atingir novo recorde de R$ 5,989 no pregão desta quinta e a Bolsa a cair. Investidores esperavam um corte maior nos gastos, e não receberam bem o aumento na isenção do Imposto de Renda.

“Nós estamos em um processo político de fazer uma certa contenção de despesa para a gente poder cuidar do orçamento. Se não, chega no fim do ano e no orçamento não cabem as despesas que nós fizemos”, acrescentou o presidente.

Lula argumentou que o governo precisa cuidar das despesas e seguir o arcabouço fiscal, e que a gestão vai fazer um pente-fino nos benefícios sociais para ver se há casos de recebimento indevido em programas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“Ninguém pode ser malandro a ponto de receber um benefício que não tem direito. Então, a gente está tentando fazer um processo de investigação: quem é que está recebendo corretamente, quem não está, para a gente poder moralizar o país e o dinheiro dar para a gente poder cuidar de todas as pessoas”, afirmou o chefe do Executivo.

Política de renda

Lula comentou ainda que decidiu, junto com o pacote de corte de gastos, anunciar uma política fiscal para “dar uma ajeitada na casa”, referindo-se à isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil e a taxação dos mais ricos.

“Obviamente que a gente vai ter que cobrar um pouco mais de imposto das pessoas mais ricas, o que é normal. Não tem nenhum problema. Isso vai para o Senado, para a Câmara, e vamos trabalhar para ver se a gente consegue tornar esse país um pouco mais justo, mais humano, mais fraterno”, comentou ainda Lula.