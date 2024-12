Lula se reúne com sindicalistas internacionais nesta quarta-feira

Encontro com representantes do Conselho Geral da Confederação Sindical Internacional (CSI) no Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira (4/12), no Palácio do Planalto, uma comitiva da Confederação Sindical Internacional (CSI), liderada por Luc Triangle, presidente da entidade. O encontro marcou um diálogo sobre temas prioritários como trabalho decente, mudanças climáticas, combate à pobreza e redução das desigualdades.

O compromisso ocorre em meio ao Congresso Mundial da CSI, que este ano está sendo realizado no Brasil. Representantes sindicais de diversos países — entre eles Estados Unidos, Nigéria, Moldávia, Noruega, África do Sul, Japão e Venezuela — participaram da reunião. Triangle destacou o papel estratégico do Brasil e de Lula nos fóruns globais, elogiando a liderança do presidente na presidência do G20 e a inclusão de direitos trabalhistas e redução de desigualdades nas pautas do grupo.

Luc Triangle ressaltou a força do movimento sindical internacional, descrito como "o maior movimento social do mundo", e parabenizou o petista por sua atuação global. “O seu papel como presidente do Brasil e também o seu papel pessoal não podem ser subestimados”, afirmou.

Durante o encontro, os sindicalistas pediram também que o presidente brasileiro continue defendendo as questões trabalhistas em fóruns internacionais, como as Nações Unidas, o G20 e o Brics. Catherine Feingold, representante da AFL-CIO dos Estados Unidos, destacou a parceria entre os governos do Brasil e dos EUA em prol do trabalho decente, enfatizando a importância de sua continuidade, mesmo diante das mudanças políticas nos Estados Unidos.

Compromisso com o clima

Outro ponto central da reunião foi o apoio da CSI aos esforços do Brasil na agenda climática, especialmente diante da próxima Conferência do Clima da ONU (COP30), que será sediada no Brasil. Lula reafirmou a prioridade do país em avançar na reforma da governança global e em fortalecer a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, temas que ganharam destaque durante sua presidência no G20.

Os sindicalistas também apresentaram ao presidente uma foto histórica tirada há seis anos, em 4 de dezembro de 2018, durante uma reunião em Copenhague, além de uma bandeira do movimento “Lula Livre”, em referência à solidariedade internacional recebida pelo presidente enquanto esteve preso.

Lula, que iniciou sua trajetória política no movimento sindical, relembrou seus laços com o setor. “Sempre estive ligado ao mundo sindical, e sigo comprometido com as lutas e demandas dos trabalhadores no Brasil e no mundo”, afirmou.