Líderes sindicais e associações da PCDF em defesa do Fundo Constitucional

Entidades representativas dos cargos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizarão, nesta quarta-feira (4/12), às 15h30, uma manifestação, em frente ao Complexo da PCDF, em defesa do Fundo Constitucional do DF (FCDF). Conforme informado pelo Sindicato de Policiais Civis do DF (SINPOL), durante o encontro, será gravado um vídeo institucional para reforçar a importância de preservar o Fundo, que, segundo a associação, garante a eficácia da Polícia Civil no combate à criminalidade e na prevenção da instalação de facções criminosas em Brasília.

"Fragilizar o Fundo Constitucional é comprometer a segurança pública de Brasília. Preservá-lo é essencial para garantir a qualidade dos serviços e a eficácia da Polícia Civil, que impede a entrada de facções criminosas e mantém nossa capital entre as mais seguras do país", declarou Enoque Venancio de Freitas, presidente do Sinpol-DF.

O encontro contará com a presença dos presidentes dos Sindicatos dos Policiais Civis e dos Delegados do Distrito Federal (Sinpol e Sindepo-DF), além de representantes das Associações dos Agentes Policiais de Custódia (AAPC); dos Delegados de Polícia (Adepol); Brasiliense dos Peritos Papiloscopistas (Asbrapp); Geral dos Servidores da Polícia Civil (Agepol) e Brasiliense de Peritos em Criminalística (ABPC), que estarão disponíveis para entrevistas.

"Essa é uma oportunidade para capturar o timing da mobilização e ouvir diretamente dos líderes sindicais as razões pelas quais o Fundo Constitucional é vital para a segurança pública da capital federal, uma das mais seguras do país", escreveu o Sinpol em nota.