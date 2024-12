Dólar oscila em meio a incertezas fiscais no Brasil e desaceleração nos EUA

O dólar apresentou volatilidade nesta quarta-feira (4/12), encerrando o dia em leve queda no mercado à vista, cotado a R$ 6,0477, refletindo o impacto de dados econômicos dos Estados Unidos e desdobramentos fiscais no Brasil. Apesar da baixa de 0,13% na cotação à vista, o mercado futuro apontou alta de 0,14%, evidenciando a incerteza dos investidores.

Durante um evento em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou a confiança na aprovação do pacote fiscal pelo Congresso ainda neste ano e ressaltou que as medidas são suficientes para o momento, embora tenha sinalizado abertura para ajustes futuros, caso necessário. Ele também criticou o que chamou de “subestimação” do impacto das ações por parte de alguns setores do mercado financeiro.

O ministro destacou que é importante distinguir o setor de intermediação financeira dos fundos de patrimônio, que, segundo ele, representam os interesses de uma elite econômica. O mercado tem toda legitimidade para criticar, "mas o filme é melhor que a fotografia”, afirmou Haddad, em resposta a avaliações negativas. As declarações visam reforçar a confiança em um ambiente político-econômico marcado por incertezas e por reprovação de empresários e políticos.

Apesar das declarações do ministro Haddad e dos dados internacionais, o dólar oscilou entre perdas e ganhos ao longo do dia. O Banco Central atuou com a venda de contratos de swap cambial tradicional no valor de 750 milhões de dólares, em uma tentativa de mitigar a volatilidade da moeda.

Desaquecimento nos EUA

No âmbito internacional, os números do mercado de trabalho norte-americano adicionaram volatilidade ao mercado financeiro. O relatório da ADP apontou a criação de 146 mil empregos no setor privado dos EUA em novembro, abaixo da previsão de 150 mil. A expectativa agora se volta para o relatório oficial de empregos (payroll), que será divulgado na sexta-feira e deve trazer mais clareza sobre o ritmo da economia nos Estados Unidos. Esses dados podem impactar a direção do dólar no curto prazo, em um cenário global de alta cautela.



