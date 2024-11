Dólar chega a R$6,10 e bate recorde

Nos primeiros momentos do pregão desta sexta-feira (29/11), após o anúncio das medidas econômicas do governo federal, o dólar alcançou a maior alta da história, chegando a R$ 6,1068 às 13h17. Na quinta-feira (28/11), Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou a isenção do Imposto de Renda (IR) de quem recebe até R$ 5 mil e detalhes do pacote de contenção de gastos públicos.

Na quinta-feira, a moeda já havia batido um recorde ao alcançar R$ 5,98, resultado do anúncio feito por Fernando Haddad. Na quarta (27/11), o dólar havia fechado em R$ 5,91, subindo antes mesmo do pronunciamento oficial do ministro. O motivo seria o vazamento de que o governo iria anunciar uma perda de receita, com a isenção no Imposto de Renda (IR) de contribuintes com rendimentos de até R$ 5 mil mensais.

O limite atual isento de IR está em R$ 2.259. O aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda por Haddad deve valer a partir de 2026, se for aprovada pelo Congresso no próximo ano.

Além de alterar os limites do Imposto de Renda, o governo anunciou um pacote de corte de gastos que inclui mudanças em benefícios para os militares. Em uma entrevista coletiva na manhã de quinta-feira, Haddad informou que a previsão é poupar R$ 327 bilhões entre 2025 e 2030.

As propostas também incluem mudanças no salário mínimo, no abono salarial, aposentadoria de militares e nos recursos da educação. Na proposta, o governo prevê uma redução de R$ 70 bilhões de gastos públicos nos próximos dois anos.

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca