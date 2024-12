Lula prevê crescimento do PIB acima de 3% em 2024

Lula destacou que o governo já tomou todas as medidas necessárias para reorganizar a economia e que os frutos desse trabalho começarão a ser colhidos no próximo ano. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (4), que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024 deve superar 3%, contrariando previsões do mercado, que projetam um crescimento de 1,5%. A declaração foi feita durante uma reunião com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), no Ministério da Saúde, em Brasília.

Lula destacou que o governo já tomou todas as medidas necessárias para reorganizar a economia e que os frutos desse trabalho começarão a ser colhidos no próximo ano. “Governar é como plantar uma árvore. Você só será medido pela sua competência quando estiver colhendo o que plantou”, afirmou o presidente.

Durante a reunião, Lula também abordou questões relacionadas à democracia e ao respeito às instituições brasileiras. Ele enfatizou a importância de aceitar os resultados eleitorais e condenou qualquer tentativa de golpe ou questionamento do sistema eleitoral.

“Ninguém precisa gostar de ninguém, ninguém precisa torcer para o Flamengo ou Corinthians. Ninguém precisa ser evangélico ou católico. O que queremos é que as pessoas respeitem a liberdade dos outros de serem o que quiserem ser”, afirmou o presidente. Lula ressaltou que, se o governo conseguir estabelecer uma relação civilizada entre os brasileiros e consolidar a aceitação dos resultados eleitorais, terá cumprido uma missão importante.



