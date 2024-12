Lula comemora alta do PIB: "Mais emprego e renda na mão dos brasileiros"

"Continuamos com o PIB crescendo e criando mais emprego e renda na mão dos brasileiros", destacou presidente - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou os dados sobre o crescimento da economia brasileira divulgados nesta terça-feira (3/12). O produto interno bruto (PIB) apresentou alta de 0,9% no terceiro trimestre do ano, em comparação ao trimestre anterior.

“Continuamos com o PIB crescendo e criando mais emprego e renda na mão dos brasileiros”, escreveu o petista em sua conta no X, antigo Twitter.



De acordo com o índice, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a alta foi de 4,0% frente ao mesmo período do ano passado. De janeiro a setembro o indicador acumula alta de 3,3%. Já o crescimento anualizado, nos últimos quatro trimestres, a alta foi de 3,1%.

Após a divulgação, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda afirmou que deve revisar sua projeção para o crescimento da economia este ano, atualmente em 3,3%, repercutindo perspectivas de maior crescimento para a indústria e para os serviços. A pasta destacou que o dado foi superior à projeção exibida no Boletim Macrofiscal de novembro.



Um dos principais termômetros da economia de um país, o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos, servindo de base para decisões de governo e agentes econômicos.

Dois dos três grandes setores econômicos sob a ótica da produção avançaram: serviços, com uma alta de 0,9%, e indústria, de 0,6%. A agropecuária, por sua vez, que sustentou o indicador em 2023, registrou queda de 0,9% no período.

Pela ótica da demanda, todos os indicadores cresceram. O consumo das famílias, uma das variáveis mais importantes do indicador geral, avançou 1,5%. Já o consumo do governo subiu 0,8%, enquanto os investimentos tiveram ganho de 2,1% no trimestre.