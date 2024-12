Bolsonaro e Ricardo Nunes reforçam alianças em almoço com lideranças

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participaram na quarta-feira (4/12) de um almoço promovido pelo ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, em São Paulo. O evento reuniu cerca de 30 convidados, incluindo nomes de peso do mercado financeiro, empresários e líderes religiosos, em uma agenda voltada para debates sobre macroeconomia e estratégias políticas para 2026. Segundo alguns participantes, o encontro também reforçou críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva e suas políticas fiscais.

Entre os presentes estavam Flávio Rocha, da Riachuelo; Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia; o bispo Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra; Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas; e Daniel Tesser, advogado de Bolsonaro. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estava em Brasília, enquanto o vice-prefeito eleito de São Paulo, coronel Ricardo Mello Araújo (PL), não compareceu por compromissos fora da capital.

A pauta do encontro abordou críticas à condução econômica do atual governo. Discussões também incluíram o impacto de práticas como apostas e jogos de azar, destacadas pelo bispo Rodovalho, que mencionou evasão de recursos e sua influência na alta do dólar como pontos de atenção.